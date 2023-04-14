Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 14 Nisan Cuma günü 2.037 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.269 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.552 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, doların gerilemesi ve ABD’de açıklanan son verilerin Fed’in faiz artırımı döngüsünün sonuna yaklaştığına işaret etmesiyle üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.03 yükselerek 2,040.48 dolar seviyesinde işlem gördü. Açıklanan enflasyon verileri altının haftalık bazda yüzde 1.8 yükselmesine destek oldu. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 artışla 2,059.40 dolara yükseldi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.258 TL, satış 1.269 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.242 TL. Fiyatlarda 27 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 14 Nisan 2023 Cuma günü 12.690 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.056 TL, satış 2.098 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.053 TL. Fiyatlarda 45 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.466 TL, satış 8.552 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 8.366 TL. Fiyatlarda 186 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.111 TL, satış 4.195 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.106 TL. Fiyatlarda 89 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.308 TL, satış 8.392 TL. Geçen hafta tam altının satış 8.213 TL. Fiyatlarda 179 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.290 TL, satış 8.373 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.195 TL. Fiyatlarda 178 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Nisan 2022 altın yorumları: Yurtiçi altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kurda sınırlı yükselişe karşın ons altın tarafında yukarı yönlü sert hareketler gözlendi. ABD tarafında önce bankacılık krizi, son dönemde faiz kararı beklentileri ve resesyon endişeleri güvenli liman olan ons altına talebi artırınca yurt içinde sarı metal fiyatları da yükseldi.

Dün gram altın 1271TL seviyesinde tarihi zirvesini tazelemiş oldu. Teknik olarak gün içerisinde 1270TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1275TL ve 1280TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1260TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1250 TL ve 1240TL destek bölgeleri takibimizde olacak.