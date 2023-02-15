Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü 1.837 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.113 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.494 TL.

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Altın fiyatları, ABD tüketici fiyatları verisinin enflasyonun yüksek seyrine devam ettiğini göstererek Fed’in politika sıkılaştırmaya devam edeceği yönünde endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından doların yükselmesine paralel geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.44 gerileyerek 1,846.33 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 düşüşle 1,862.10 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.103 TL, satış 1.113 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.135 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 15 Şubat Çarşamba günü 11.130 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.802 TL, satış 1.839 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.875 TL. 36 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.419 TL, satış 7.494 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.641 TL. 147 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.605 TL, satış 3.678 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.751 TL. 73 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.285 TL, satış 7.359 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.502 TL. 143 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.271 TL, satış 7.344 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.485 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Şubat 2023 altın yorumları: Dün günün ilk yarısında ons altında takip edilen pozitif görünüm gram altın tarafında da pozitif görünümlü yatay seyrin kaydedilmesine sebep olurken, ABD enflasyon verisinin Fed baskısı altındaki ons altını pozitif yönlü etkilemesi sonrası gram altında fiyatlama 1133TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

Gram altın tarafında fiyatlamalar 50 Günlük basit ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Gün içinde teknik açıdan 1120 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1125 TL ve 1130 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1115 TL altında fiyatlama için 1110 TL ve 1100 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.