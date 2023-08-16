Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.904 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.656 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.154 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında hızlı sıkılaşma döngüsünü henüz bitirmediği beklentilerinin etkisiyle ABD Hazine getirilerinin yükselmesiyle dün bir buçuk aydır ilk kez kritik 1,900 dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından bugün belirgin değişim göstermedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı % 0.10 yükselerek 1,904.71 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.642 TL, satış 1.656 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.662 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 16 Ağustos Çarşamba günü 16.560 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.683 TL, satış 2.738 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.747 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.042 TL, satış 11.154 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.195 TL. 41 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.365 TL, satış 5.475 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.495 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.841 TL, satış 11.950 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.991 TL. 41 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.817 TL, satış 10.926 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.967 TL. 41 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Ağustos 2023 altın yorumları: Geri çekilen ons altının etkisiyle yurtiçi gram altın fiyatları dün de baskı altın altında kaldı. Kur tarafında 27TL seviyesine yakın fiyatlama karşısında dün ons altın Haziranın son haftasından bu yana ilk kez 1900 doların da altını test edince gram altın fiyatları da 1650TL'nin altına çekildi. Gün sonunda yataya yakın kapanış gördüğümüz sarı metal için 1650-1660TL seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Direnç noktası 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1665TL ve 1670TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1650TL ve 1645TL destek bölgeleri takibimizde olacak.