Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü 1.896 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.651 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.121 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle beş ayın en düşük seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı % 0.07 yükselerek 1,894.80 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.637 TL, satış 1.651 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.661 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü 16.610 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.674 TL, satış 2.726 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.745 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.010 TL, satış 11.121 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.186 TL. 65 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.350 TL, satış 5.459 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.491 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.808 TL, satış 10.917 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.982 TL. 65 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.785 TL, satış 10.894 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.958 TL. 64 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 AĞUSTOS 2023:

Ekonomi uzmanlarının 17 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları dün gün içerisinde 1652TL ile 1659TL arasında seyrederken pozitif fiyatlamanın sınırlı kalması ile birlikte 1660TL direnç seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Ons altın tarafında 50 haftalık üssel ortalama 1897 dolar seviyesi etrafında tutunma çabaları devam ederken geri çekilmelerin güçlenmesi halinde 1890 dolar altında fiyatlama yurtiçinde de 1650TL'nin aşağı yönlü kırılmasına neden olabilir.

Direnç noktası 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1640TL ve 1635TL destek bölgeleri takibimizde olacak.