Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü 1.993 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.244 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.378 TL.

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Altın fiyatları doların hafif yükselmesiyle gerilerken işlemciler Fed’in faiz artırımlarını durdurmadan önce Mayıs’ta son bir kez daha artırıma gitmesi olasılığını değerlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 gerileyerek 2,003.63 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 azalışla 2,016.20 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.233 TL, satış 1.244 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.251 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 19 Nisan Çarşamba günü 12.440 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.015 TL, satış 2.056 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.067 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.295 TL, satış 8.378 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.424 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.031 TL, satış 4.113 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.135 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.145 TL, satış 8.227 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.271 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.125 TL, satış 8.207 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.252 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Nisan 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında toparlanma sonrası yurtiçinde gram altın son 2 işlem gününde kayıplar ile kapattığı grafiğini dün tersine çevirmeyi başardı ve 5 günlük üssel ortalaması 1242TL üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons altın fiyatlarında olası atakların güçlenmesi ve gram altın tarafında 1240TL üzerinde kalıcı fiyatlamalar yeni zirvelerin test edilmesine olanak tanıyacaktır.

Teknik olarak gün içerisinde 1250TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1255TL ve 1260TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1235TL destek bölgeleri takibimizde olacak.