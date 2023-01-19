Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 19 Ocak 2023 Perşembe günü 1.1912 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.155 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.778 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatma olasılığını değerlendirmesiyle yükselirken, doların da değer kazanması kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,906.01 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli tahminleri yüzde 0.1 gerileyerek 1,906.00 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.145 TL, satış 1.155 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.146 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 19 Ocak 2023 Perşembe günü 11.460 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.871 TL, satış 1.909 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.894 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.700 TL, satış 7.778 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.718 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.741 TL, satış 3.818 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.788 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.562 TL, satış 7.638 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.577 TL. 61 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.545, satış 7.621 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.560 TL. 61 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Ocak 2023 altın yorumları: Orta vadeli yükseliş trend etkisi devam eden Gram Altın dün %0.10 değer kaybederek 1150.81 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güne dün ki satışların karşılanmasıyla başlayan Gram Altında indikatörlere baktığımızda karışık seyrin hakim olduğu gözlemlenmektedir. İlk destek noktası olarak 1148 seviyesini izleyeceğiz. Bu desteğin altındaki kapanışlarda güç kaybı hızlanabilir. Alt destek noktaları olarak ise 1124 ve 1107 seviyelerini izleyebiliriz. Tarihi zirve olan 1165 seviyesini ise ilk direnç noktası olarak verebiliriz.

Bu seviyenin kırılması durumunda kar satışları etkili olabilir. Üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise yukarı yönlü hareket ivme kazanabileceğinden 1200 ve 1250 seviyelerini ise üst direnç noktaları olarak