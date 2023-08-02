Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.948 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.688 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.377 TL.

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Altın fiyatları, dolar, Hazine tahvil getirileri ve Asya borsalarının Fitch’in kararından sonra düşmesiyle yükseldi. Kararın ardından ekonomiye olan güvenin azalması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.23 yükselerek 1,948.80 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,984 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.674 TL, satış 1.688 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.707 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 2 Ağustos Çarşamba günü 16.880 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.736 TL, satış 2.792 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.822 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.264 TL, satış 11.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.498 TL. 121 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.472 TL, satış 5.584 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.644 TL. 60 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.055 TL, satış 11.166 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.288 TL. 122 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.028 TL, satış 11.139 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.263 TL. 124 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 2 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altının ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin ve dolar endeksinin yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin öncesinde geri çekilmesinin etkisiyle dün değer kaybetti. Gün içerisinde 1683TL ile 1726TL arasında fiyatlama gören gram altın gün sonunda 1685TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği sarı metalde 1680TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Ana direnç noktası 1690TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1695TL ve 1700TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1685TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1680TL ve 1675TL destek bölgeleri takibimizde olacak.