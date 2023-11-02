Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 2 Kasım 2023 Perşembe günü 1.984 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.808 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.498 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in politika faizini sabit tutmasının ardından yatırımcıların merkez bankasının faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentilerinin kuvvetlenmesinin ardından dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.18 yükselerek 1,986.10 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,991.80 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.793 TL, satış 1.808 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.797 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 2 Kasım 2023 Perşembe günü 18.080 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.006 TL, satış 3.067 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.047 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.373 TL, satış 12.498 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.417 TL. 81 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.012 TL, satış 6.134 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.095 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.147 TL, satış 12.269 TL. Geçen hafta tam altının satış 12.191 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.120 TL, satış 12.242 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.164 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 KASIM 2023:

Ekonomi uzmanlarının 2 Kasım 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında kar realizasyonları ve güçlü dolar sonrası yaşanan düşüş etkisi ile gram altın 1833TL seviyesinden geri çekilmeler yaşamıştı. Dün yeniden kendini 1985 dolar seviyesinin üzerine atmayı başaran ons altının desteğiyle gram altında yukarı yönlü hareketler takip edildi. Güne 1806TL seviyesinde başlayan gram altın gün içerisinde en düşük 1798TL seviyesinden aldığı tepki ile gün sonunda 1,804TL seviyesinde kapanış gördü.

İlk direnç noktası olarak 1810TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1815TL ve 1820TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1805TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1800TL ve 1795TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.