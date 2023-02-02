Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 2 Şubat 2023 Perşembe günü 1.958 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.184 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.973 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırması ve Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalar tarafından gevşek politika yanlısı olarak algılanmasının ardından dokuz aydan uzun sürenin zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.11 yükselerek 1,952.80 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1.3 artışla 1,967.40 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.175 TL, satış 1.185 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.166 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 2 Şubat 2023 Perşembe günü 11.850 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.919 TL, satış 1.959 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.927 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.900 TL, satış 7.980 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.854 TL. 126 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.837 TL, satış 3.915 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.855 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.751 TL, satış 7.829 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.710 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.733 TL, satış 7.811 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.693 TL. 118 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 2 Şubat 2023 altın yorumları: Ons altında gördüğümüz geri çekilmeler gram altın tarafında da karşılık bulurken dün ons altında toparlanma sonrası gram altının 5 günlük basit ortalaması 1166TL üzerinde fiyatlandığını gördük. Gram altında 1170TL seviyelerinde test edilen zirve denemelerinin ons altında 1950 dolar ve üzeri fiyatlamalar ile birlikte 1200TL zirvesine taşınabileceği kanaatindeyiz.

Fed faiz kararı beklentilere paralel gerçekleştiği için yükseliş trendinde devamlılık öngörüyoruz. Gün içinde 1180 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1185 TL ve 1190 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1175 TL altında fiyatlama için 1170 TL ve 1165 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.