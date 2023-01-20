Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 20 Ocak Cuma günü 1.934 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.169 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.872 TL.

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Altın fiyatları bugün yatay seyretti ancak doların zayıflaması ve Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatacağı yönünde beklentilerin altının çekiciliğini artırmasıyla üst üste beşinci haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,930.04 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 1,931.50 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.159 TL, satış 1.169 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.159 TL. Fiyatlarda 10 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 20 Ocak 2023 Cuma günü 11.690 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.893 TL, satış 1.932 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.916 TL. Fiyatlarda 16 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.793 TL, satış 7.872 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.808 TL. Fiyatlarda 64 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.785 TL, satış 3.862 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.833 TL. Fiyatlarda 29 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.645 TL, satış 7.722 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.666 TL. Fiyatlarda 56 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.628 TL, satış 7.705 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.649 TL. Fiyatlarda 56 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 20 Ocak 2022 altın yorumları: Gr Altın TL'de, Ons Altındaki yükselişlerin etkisiyle 1168 direnci 2 kere test edildi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle de 1164 desteğine kadar geri çekilmeler oldu. 1164 desteği üzerinde tutunma sağlanması halinde tekrar yükselişler görebiliriz. Bu durumda 1168 ve 1175 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ve 1164 seviyesi altı fiyatlamalarda ise 1152 ve 1139.10 destek oluşturabilir.