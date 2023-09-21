Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 21 Eylül 2023 Perşembe günü 1.926 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.676 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.285 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in bu yıl bir faiz artırımı daha gerçekleştirileceğine ve 2024 yılı boyunca para politikasını gevşetme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesinin ardından dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde görülen yükselişlerle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.09 gerileyerek 1,928.79 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %1 düşüşle 1,947.80 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.662 TL, satış 1.676 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.655 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 21 Eylül 2023 Perşembe günü 16.760 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.714 TL, satış 2.769 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.735 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.173 TL, satış 11.285 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.144 TL. 141 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.429 TL, satış 5.540 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.470 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.972 TL, satış 11.082 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.941 TL. 141 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.945 TL, satış 11.056 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.916 TL. 140 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 EYLÜL 2023:

Ekonomi uzmanlarının 21 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altın dün akşam açıklanan Fed faiz kararı sonrası genel olarak Powell açıklamalarının şahin tonlu olması sonrasında ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısında olası faiz artışının 500 baz puan olması beklenirken kur tarafında da oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz.

Genel olarak yatay fiyatlama beklediğimiz gram altında teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.