Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 22 Eylül 2023 Cuma günü 1.928 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.682 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.326 TL.

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Altın fiyatları, güçlü dolar ve tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıya rağmen yatıtrımcıların başlıca merkez bankalarının faizleri sabit tutma kararlarının ekonomide sorunlara işaret ettiği değerlendirmesinde bulunmasıyla yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.23 yükselerek 1,925.19 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,943.10 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.668 TL, satış 1.682 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.669 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 15 Eylül 2023 Cuma günü 16.820 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.724 TL, satış 2.780 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.758 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.213 TL, satış 11.326 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.239 TL. 87 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.448 TL, satış 5.559 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.517 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.008 TL, satış 11.119 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.034 TL. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.981 TL, satış 11.092 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.010 TL. 82 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Eylül 2023 altın yorumları: 50 Günlük basit ortalaması üzerinde tutunmaya çalışan gram altın, fiyatlamada yurtiçinde 500 baz puan TCMB politika faizi artış kararı sonrası kurun sınırlı pozitif etkisine karşın ABD'den gelen beklentilerin altındaki işsizlik maaşı başvuruları sonrası ons altında artan baskı karşısında kısa süreli geri çekilmek durumunda kaldı. Ons altın 1914 dolar seviyesine varan düşüş yaşarken yurtiçi gram altın fiyatları da 1655TL seviyelerine kadar geri çekildi.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.