Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 22 Şubat 2023 Çarşamba günü 1.836 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.113 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.495 TL.

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Altın fiyatları sınırlı yükselirken, yatırımcılar faiz artırımlarının gelecekteki seyrine dair ipucu edinmek için Fed’in son politika toplantısının tutanaklarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.06 yükselerek 1,835.56 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 1,845.10 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.104 TL, satış 1.113 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.113 TL.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 22 Şubat Çarşamba günü 11.130 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.802 TL, satış 1.839 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.840 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.420 TL, satış 7.495 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.498 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.606 TL, satış 3.679 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.680 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.286 TL, satış 7.359 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.361 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.269 TL, satış 7.342 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.345 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Şubat 2023 altın yorumları: Gram altın dün 1119TL seviyesinde güne başlarken ons altındaki geri çekilme ile birlikte bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve 1110 seviyesini test etti. 1100TL seviyesinden aldığı destek ile yükselişler gerçekleştirse de negatif görünümlü yatay seyir gözleniyor.

50 Günlük basit ortalaması 1122TL seviyelerine doğru yukarı atakları için ons altındaki yükseliş yönlü tepki hareketlerinin desteği önemli. Gün içinde teknik açıdan 1115 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1120 TL ve 1125 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1110 TL altında fiyatlama için 1105 TL ve 1100 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.