Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.904 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.665 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.209 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar faizlerle ilgili merkez bankası yetkililerinden ipucu beklerken dolardaki hafif gerileme ve yüksek tahvil getirilerinin altının 1,900 dolar seviyesinde sabitlenmesine destek olmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,902.90 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,900.09 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.651 TL, satış 1.665 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.647 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 23 Ağustos Çarşamba günü 16.650 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.696 TL, satış 2.751 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.722 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.097 TL, satış 11.209 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.090 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.394 TL, satış 5.504 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.444 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.898 TL, satış 11.008 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.888 TL. 120 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.875 TL, satış 10.985 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.864 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 23 Ağustos 2023 altın yorumları: Dün nispeten rahatlayan ons altın ve pozitif kur etkisi ile gram altın 1665TL seviyesine varan fiyatlama gördü. Cuma günü Jackson Hole'da Powell'ın açıklamaları ve ekonomik veriler hem ons altın hem de yurtiçi altın fiyatlamasında yön belirleyici olacak. Öncesinde ise yarın TCMB PPK toplantısından gelecek sonuçların kur tarafında oynaklığa neden olması altın fiyatlamasını da etkileyecektir.

Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.