Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü 1.921 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.681 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.319 TL.

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Yatırımcılar merkez bankası yetkililerinin yarın Jackson Hole konferansında verecekleri ipuçlarını beklerken dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerin altına yönelimi artırmasıyla altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.30 yükselerek 1,921.90 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,948.70 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.667 TL, satış 1.681 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.645 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü 16.810 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.722 TL, satış 2.778 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.719 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.206 TL, satış 11.319 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.080 TL. 239 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.446 TL, satış 5.557 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.439 TL. 118 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.004 TL, satış 11.115 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.878 TL. 237 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.978 TL, satış 11.089 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.854 TL. 235 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 AĞUSTOS 2023:

Ekonomi uzmanlarının 24 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altın tarafında yükselişlerin etkisi ile birlikte yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesi olan 1666TL seviyesini test etti. Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları nispeten ons tarafında oynaklık yaratabilir. Bununla birlikte yarın Fed Başkanı Powell'ın Jackson hole'da yapacağı konuşma bekleniyor.

Yarın Ons Altından büyük ölçüde etkilenen gram altın da oynaklık izlenebilir. Direnç noktası 1685TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1690TL ve 1695TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1680TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1675TL ve 1670TL destek bölgeleri takibimizde olacak.