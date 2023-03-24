Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 24 Mart Cuma günü 1.987 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.218 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.190 TL.

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Altın fiyatları, doların hafif istikrar kazanmasının ardından dar aralıkta gerilerken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımlarının duracağına yönelik verdiği sinyalleri değerlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.17 gerileyerek 1,990.64 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 düşüşle 1,993.30 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.207 TL, satış 1.218 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.212 TL. Fiyatlarda 6 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 24 Mart 2023 Cuma günü 12.180 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.969 TL, satış 2.009 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.002 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.108 TL, satış 8.190 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 8.160 TL. Fiyatlarda 30 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.935 TL, satış 4.015 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.005 TL. Fiyatlarda 15 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.959 TL, satış 8.039 TL. Geçen hafta tam altının satış 8.011 TL. Fiyatlarda 28 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.939 TL, satış 8.019 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.993 TL. Fiyatlarda 26 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Mart 2022 altın yorumları: Dün kıymetli metal 1204TL seviyesinde başlangıç gerçekleştirdikten sonra günü pozitif tarafta kalarak sonlandırmayı başardı ve 1220TL seviyesinde gün sonu kapanış fiyatı kaydedildi. Küresel piyasalarda nispeten rahatlama ons altında ve dolayısıyla gram altın tarafında geri çekilmeye neden olmuştu. Fakat Fed faiz kararından sonra altın yükselişine kritik seviyeleri geçerek devam ediyor.

Teknik açıdan 1220TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1225TL ve 1230TL seviyeleri direnç bölgesi olarak izlenecek. Geri çekilmelerde ise 1215TL destek bölgesi takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 1205 TL ve 1195TL destek bölgeleri takibimizde olacak.