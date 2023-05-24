Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü 1.974 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.262 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.500 TL.

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Altın fiyatları, ABD borç tavanı müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından dar aralıkta seyrederken, yatırımcılar faiz artırımlarının gelecekteki seyrine dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs politika toplantısının bugün yayımlanacak tutanaklarını izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.16 yükselerek 1,978.51 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,975.90 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.251 TL, satış 1.262 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.259 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 24 Mayıs Çarşamba günü 12.620 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.044 TL, satış 2.086 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.81 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.415 TL, satış 8.500 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.478 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.091 TL, satış 4.174 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.162 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.265 TL, satış 8.349 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.324 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.245 TL, satış 8.328 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.305 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Mayıs 2023 altın yorumları: DolarTL kuru ılımlı pozitif görünüm sergilemeye devam ederken aslında ons tarafındaki fiyatlamalar daha hareketli seyrediyor. 15 Günlük ortalaması altında fiyatlanan gram altın negatif kapanışlarını ikinci güne taşımış oldu. Dün 1260 TL seviyesinde kapanış kaydedilirken bugün yeni güne 1257TL seviyesinde açılış gerçekleşti.

Geri çekilmelerde 1250TL önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor. Teknik olarak 1265TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1270TL ve 1275TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1260TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1255TL ve 1250TL destek bölgeleri takibimizde olacak.