Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 25 Ağustos 2023 Cuma günü 1.915 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.633 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.996 TL.

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Altın fiyatları, doların yeniden iki buçuk ayın zirvesini görmesinin ardından geriledi ancak altın Powell’ın faizlerin gelecek seyrine ilişkin ipuçları verebilecek konuşması öncesinde altı haftanın en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.23 gerileyerek 1,913.96 dolar seviyesinde işlem gördü. Hafta başından bu yana %1.3 yükselen altın, fiyatların ABD tahvil getirilerindeki düşüşlerin ardından 10 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesiyle bu ay ilk kez haftalık bazda kazanım elde edebilir. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,942 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.619 TL, satış 1.633 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.646 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 25 Ağustos 2023 Cuma günü 16.330 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.645 TL, satış 2.699 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.721 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.886 TL, satış 10.996 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.086 TL. 90 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.290 TL, satış 5.398 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.442 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.689 TL, satış 10.797 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.884 TL. 87 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.664 TL, satış 10.772 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.860 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 25 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın ons altındaki dalgalı seyir ve kur tarafında ciddi geri çekilmeler ile baskı altında kaldı. Güne 1674TL seviyesinde son dönemdeki en güçlü fiyatlamalarından biri ile başlayan sarı metal yurtiçinde PPK faiz kararının kur tarafını ciddi baskılaması sonucu 1555TL seviyesine kadar geri çekildi. Kurda aşağı yönlü fiyatlama ve yurtiçinde faiz artışlarının devam edebileceği beklentisi yılsonu tahminlerinde de aşağı yönlü revizelere neden oldu.

Direnç noktası 1595TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1600TL ve 1605TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1590TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1585TL ve 1580TL destek bölgeleri takibimizde olacak.