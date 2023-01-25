Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü 1.931 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.168 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.864 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların yarın açıklanacak olan ABD gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü verilerini beklerken büyük işlemlerden kaçınmasıyla dar aralıkta seyrederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentileri altının çekiciliğini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,937.09 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli fiyatları %0.2 artışla 1,940.00 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.158 TL, satış 1.168 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.151 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 25 Ocak Çarşamba günü 11.680 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.891 TL, satış 1.930 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.902 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.785 TL, satış 7.864 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.749 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.783 TL, satış 3.861 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.804 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.646 TL, satış 7.723 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.608 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.629 TL, satış 7.706 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.591 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 25 Ocak 2023 altın yorumları: Kur tarafı yatay fiyatlanmaya devam ederken ons altının dün 1940$ seviyesini test etmesi üzerine gram altının 2023 ilk ay kazancı %7'lere ulaşarak rekor seviye 1.174 TL'yi gördü. Yeni yılın ilk ayında altın grafiği yukarı doğru yönünü çevirmiş gözüküyor. Ons altında 1940$ seviyesi üstünde tutunma sağlanmasının gram altında 1200 TL seviyelerinin test edilmesine destek olabileceğini düşünüyoruz.

Gün içinde 1165 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1170 TL ve 1175 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde teknik olarak takip edilecek destek bölgeleri 1165 TL ve 1160 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.