Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Ocak 2023
Altının ons fiyatı, 26 Ocak 2023 Perşembe günü 1.940 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.173 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.902 TL.
Altın fiyatları, dokuz ayın zirvesini gördükten sonra yatay seyrederken, yatırımcılar Fed’in politika sıkılaştırma sürecini etkileyebilecek ekonomik verileri bekliyor. ABD gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verisi bugün TSİ 1630’da açıklanacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.02 artışla 1,946.53 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 artışla 1,945.60 dolara yükseldi.
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Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.163 TL, satış 1.173 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.167 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın fiyatı ne kadar?
10 gram altın, 26 Ocak 2023 Perşembe günü 11.730 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.901 TL, satış 1.940 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.929 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 7.823 TL, satış 7.902 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.860 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 3.800 TL, satış 3.877 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.858 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 7.682 TL, satış 7.760 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.717 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 7.662 TL, satış 7.739 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.699 TL. 40 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 26 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 26 Ocak 2023 altın yorumları: Doların güç kaybedişiyle birlikte rekorunu yenileyen Gram Altın dün %0.46 değer kazanarak günü 1176.37 seviyesinden tamamladı. Güne ise sınırlı yükselişle başlayan Gram Altının teknik göstergelerinin genelinde pozitif görünümün etkili olduğu gözlemlenmektedir. 1179 seviyesinin üzerinde kırılmadığı sürece Gram Altında güç kaybı görülebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı açısından bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmesini bekleyeceğiz.
Hareketin devamında 1200 ve 1250 seviyeleri hedeflenebilir. 1165 seviyesini ise ilk destek noktası olarak izleyeceğiz. 1165 seviyesinin aşağısına inilmesi durumunda satış baskısı derinleşebilir. 1148 ve 1124 seviyelerini alt destek noktaları olarak izleyebiliriz.