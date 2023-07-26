Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü 1.971 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.708 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.504 TL.

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Altın fiyatları, işlemcilerin Fed’in günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.11 gerileyerek 1,962.98 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,965.30 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.694 TL, satış 1.708 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.703 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 26 Temmuz Çarşamba günü 17.080 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.767 TL, satış 2.823 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.815 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.388 TL, satış 11.504 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.469 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.534 TL, satış 5.647 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.630 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.181 TL, satış 11.294 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.260 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.156 TL, satış 11.268 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.235 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 26 Temmuz 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde nispeten geri çekilerek 1700TL seviyesinin altında 1698TL'den işlem görmeye başladı. Doların baskı altında geri çekilen kur ve ons altın fiyatları gram altında 1696TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bu hafta gram altın fiyatları Fed faiz kararı ile birlikte dalgalı seyretmesi beklenirken, ons altında yükseliş yeniden 1700TL seviyesinin üstüne yükselişi destekleyecektir.

İlk direnç noktası 1700TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1705TL ve 1710TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1695TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1690TL ve 1685TL destek bölgeleri takibimizde olacak.