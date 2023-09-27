Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.896 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.665 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.210 TL.

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Altın fiyatları, piyasaların yüksek faiz oranlarına göre ayarlamalarda bulunmasıyla yükselen doların etkisiyle bir ayı aşkın sürenin dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.15 gerileyerek 1,898.10 dolar seviyesinde işlem gördü ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,918.20 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.650 TL, satış 1.665 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.679 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 27 Eylül Çarşamba günü 16.650 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.696 TL, satış 2.751 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.774 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.098 TL, satış 11.210 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.305 TL. 95 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.392 TL, satış 5.502 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.549 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.895 TL, satış 11.005 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.099 TL. 94 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.871 TL, satış 10.981 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.075 TL. 94 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Eylül 2023 altın yorumları: Altının onsu dün %0,3'ün üzerinde değer kaybederken kur tarafında yatay pozitif ivme yerini koruyor. Bu ay içerisinde en yüksek 1681TL'den kapanış gerçekleştiren gram altında da ons altının geri çekilmesi ile birlikte değer kaybı yaşanıyor. Yarın ABD'den gelecek büyüme rakamları ile Cuma günü açıklanacak ve Fed için önemli enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek PCE rakamlarının oynaklığa neden olması bekleniyor.

İlk direnç noktası olarak 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1660TL ve 1655TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.