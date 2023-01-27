Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 27 Ocak Cuma günü 1.923 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.163 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.839 TL.

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Altın fiyatları belirgin bir değişim göstermezken, işlemciler Fed’in faiz artırımlarına devam etme konusunda planlarına dair ipucu edinmek için bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini izleyecek. ABD Aralık kişisel harcamalar verisi TSİ 1630’da açıklanacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,927.99 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 düşüşle 1,928.30 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.153 TL, satış 1.163 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.165 TL. Fiyatlarda 2 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 27 Ocak 2023 Cuma günü 11.630 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.884 TL, satış 1.923 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.925 TL. Fiyatlarda 2 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.761 TL, satış 7.839 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.844 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.771 TL, satış 3.848 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.850 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.620 TL, satış 7.697 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.701 TL. Fiyatlarda 4 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.603 TL, satış 7.679 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.684 TL. Fiyatlarda 5 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Ocak 2022 altın yorumları: Kurda yatay fiyatlama ons altında geri çekilmeler gram altın fiyatlarında paralel hareketlerin gözlenmesine neden oluyor. Gram altın 10 günlük basit ortalaması 1163 TL üzerinde seyrederken, 5 günlük basit ortalaması 1169TL seviyelerine yakın fiyatlama görüyor. Kur tarafında yatay, ons altın tarafında ise kısmi düşüşler ile birlikte yukarı yönlü fiyatlama hareketlerinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.

Gün içinde 1165 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1170 TL ve 1175 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde teknik olarak takip edilecek destek bölgeleri 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.