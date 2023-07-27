Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü 1.978 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.715 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.551 TL.

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Altın fiyatları, doların gerilemesinden destek alarak bir haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.17 yükselerek 1,976.00 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artışla 1,978.70 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.701 TL, satış 1.715 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.696 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü 17.150 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.778 TL, satış 2.835 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.803 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.435 TL, satış 11.551 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.422 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.556 TL, satış 5.670 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.606 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.227 TL, satış 11.340 TL. Geçen hafta tam altının satış 11.213 TL. 127 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.202 TL, satış 11.316 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.189 TL. 127 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 TEMMUZ 2023:

Ekonomi uzmanlarının 27 Temmuz 2023 altın yorumları:

Gram altın tarafında 1700TL seviyesine yakın tutunma hareketleri takip ediliyordu. Özellikle son dönemde ons altının nispeten geri çekilmesi ile birlikte bu seviye altında fiyatlama gören sarı metal dün Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması ile birlikte ons altın tarafında 1976 dolar seviyelerine hafif yükseliş hareketi sonrası gün içerisinde 1707TL seviyesini test etti.

Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 1715TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1720TL ve 1725TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1710TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1705TL ve 1700TL destek bölgeleri takibimizde olacak.