Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 28 Eylül 2023 Perşembe günü 1.875 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.654 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.137 TL.

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Altın fiyatları, bugün seviyesini korusa da dün dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle kaydedilen altı ayın dip seviyesine yakın seyretti. Piyasalar ise Fed’in faiz oranlarında izleyeceği yola dair ipucu edinmek için ABD’de açıklanacak ekonomik verileri izleyecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.01 gerileyerek 1,875.12 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,891.30 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.640 TL, satış 1.654 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.674 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 28 Eylül 2023 Perşembe günü 16.540 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.678 TL, satış 2.733 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.766 TL. 33 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.026 TL, satış 11.137 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.272 TL. 135 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.357 TL, satış 5.466 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.533 TL. 67 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.824 TL, satış 10.933 TL. Geçen hafta tam altının satış 11.067 TL. 134 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.800 TL, satış 10.909 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.042 TL. 133 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 EYLÜL 2023:

Ekonomi uzmanlarının 28 Eylül 2023 altın yorumları: Ons altında doların bu yılın en yüksek seviyesine çıkması ve ABD'de tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından kayıplar devam ederken yurtiçinde gram altın fiyatları ise 1640TL seviyesine geri çekildi. Artan baskılar sonrası hafta genelinde geri çekilen gram altında 1630TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak takibimizde olacak. Kur destekli tepki hareketlerinde ise orta bollinger bandı 1685TL seviyesi üzerinde kalıcılık önemli olacak.

İlk direnç noktası olarak 1655TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1660TL ve 1665TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.