Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 28 Temmuz 2023 Cuma günü 1.949 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.688 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.369 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü ekonomik veriler dolar ve tahvil getirilerine destek sağlayarak yükseltirken iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti. Yüksek faiz oranlarıyla dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altının değer kaybetmesine neden olurken altın beş haftanın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.35 yükselerek 1,952.39 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,950 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.674 TL, satış 1.688 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.699 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 28 Temmuz 2023 Cuma günü 16.880 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.734 TL, satış 2.790 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.808 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.256 TL, satış 11.369 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.443 TL. 74 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.469 TL, satış 5.581 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.617 TL. 36 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.050 TL, satış 11.162 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.235 TL. 73 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.028 TL, satış 11.139 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.210 TL. 71 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Temmuz 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ABD verilerinin ons altını baskılaması ile birlikte geri çekildi. Kur tarafında 27TL'nin altında hareket devam ederken ons altın tarafında sert geri çekilmeler belirleyici oldu denebilir. Gram altın fiyatları dün 1707TL seviyesinde açılış gördükten sonra geri çekilmeler sonrası 1684TL seviyesine kadar düştü. Ons altın tarafında 1950 dolar seviyesinin üzerine yeniden yükseliş gram altında toparlanmaya destek olacaktır.

Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 1690TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1695TL ve 1700TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1685TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1680TL ve 1675TL destek bölgeleri takibimizde olacak.