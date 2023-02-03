Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 3 Şubat Cuma günü 1.913 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.157 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.795 TL.

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Dün keskin gerileyen altın fiyatları, işlemciler başlıca merkez bankalarından gelen faiz kararlarını değerlendirirken bugün yatay seyretse de, doların güçlenmesiyle yedi haftada ilk kez haftalık bazda düşüş kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.18 yükselerek 1,915.92 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,913.50 dolarda belirgin bir değişim göstermedi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.148 TL, satış 1.157 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.165 TL. Fiyatlarda 8 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 3 Şubat 2023 Cuma günü 11.570 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.875 TL, satış 1.913 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.926 TL. Fiyatlarda 13 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.717 TL, satış 7.795 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.848 TL. Fiyatlarda 53 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.749 TL, satış 3.826 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.852 TL. Fiyatlarda 26 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.576 TL, satış 7.653 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.705 TL. Fiyatlarda 52 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.559 TL, satış 7.635 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.688 TL. Fiyatlarda 53 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 3 Şubat 2022 altın yorumları: Ons altının tekrar 1950 dolar üzerinde fiyatlamaya başlamasıyla birlikte gram altın rekor tazeledi ve gün içerisinde 1185TL seviyesinde fiyatlama gördü. Dün açıklanan Ocak ayı dış ticaret rakamlarında da toplam altın ithalatı 2022 yılının aynı ayına göre %773 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Fed faiz kararı sonrası dolar da baskı görülürken ons altında yükseliş gözlendi.

Ons altındaki geri çekilme sonrasında gram altında 1155TL seviyesine geri çekilme yaşandı. Gün içinde 1160 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1165 TL ve 1170 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.