Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.936 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.662 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.204 TL.

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Ons Altın neredeyse son 15 günün en yüksek seviyelerinde fiyatlama görüyor. Son bir haftadır ise 50 ve 200 günlük basit ortalaması arasında seyrederken 1920 dolar seviyesi üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Bugün 2.çeyrek büyüme rakamları ve Cuma günü açıklanacak işgücü piyasasına yönelik veriler Fed tarafında nasıl karşılık bulacak bunun cevabı beklenirken, beklentilerin üzerinde bir büyüme ve sıkı iş gücü piyasası tekrar baskıya neden olabilir.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.648 TL, satış 1.662 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.674 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 30 Ağustos Çarşamba günü 16.630 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.695 TL, satış 2.750 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.767 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.092 TL, satış 11.204 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.274 TL. 70 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.390 TL, satış 5.500 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.534 TL. 34 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.892 TL, satış 11.002 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.069 TL. 67 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.865 TL, satış 10.975 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.044 TL. 69 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 30 Ağustos 2023 altın yorumları: Altının onsu yeniden 1920 doların üzerinde fiyatlama görürken kur tarafında da sert geri çekilmelerin ardından fiyatların dengeye gelmesi ile birlikte yurtiçinde gram altın fiyatları 50 Günlük basit ortalaması 1644TL seviyesine yükseldi. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme rakamları ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları politika yapıcılar ve piyasa tarafında yakından takip edilirken kıymetli metallerde de volatiliteye neden olması bekleniyor.

İlk direnç noktası olarak 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1640TL ve 1635L diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.