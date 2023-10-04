Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü 1.822 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.615 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.874 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisinin parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentileri ve tahvil getirilerindeki yükseliş karşısında yeniden yedi ayın dip seviyelerine doğru geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.07 gerileyerek 1,822.01 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,836.20 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.601 TL, satış 1.615 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.636 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 4 Ekim Çarşamba günü 16.150 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.615 TL, satış 2.668 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.703 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.765 TL, satış 10.874 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.015 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.232 TL, satış 5.339 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.407 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.571 TL, satış 10.680 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.814 TL. 134 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.549 TL, satış 10.656 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.790 TL. 134 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 4 Ekim 2023 altın yorumları: Beklenti altında gelen enflasyon rakamları kurda sınırlı etki yaratırken gram altın fiyatları yatay görünüm sergiledi. Gün içinde 1603TL seviyesini kadar geri çekilen fiyatlama gün sonunda 1612TL seviyesinde kapanış gördü. Bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları ons altında yön belirlerken sınırlı kur etkisi ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları için de haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında takip edilecek.

İlk direnç noktası olarak 1615TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1620TL ve 1625TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1610TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1605TL ve 1600TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.