Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü 2.024 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.253 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.442 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan zayıf verilerin güvenli varlıklara yönelik talebi artırması ve Fed’in sıkı para poltikasında gevşemeye gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.16 yükselerek 2,023.58 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın seans başında 2020’de kaydedilen tarihi zirvelere yaklaştı. ABD altın vadeli işlemleri 2,038.90 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.243 TL, satış 1.253 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.203 TL. 50 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 5 Nisan Çarşamba günü 12.530 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.030 TL, satış 2.072 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.997 TL. 75 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.358 TL, satış 8.442 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.139 TL. 303 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.060 TL, satış 4.143 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.995 TL. 143 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.205 TL, satış 8.288 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.990 TL. 298 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.186 TL, satış 8.269 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.972 TL. 297 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 5 Nisan 2023 altın yorumları: Gram altın tarafında bankacılık krizi ile birlikte ons altının yukarı hareketleri zirve seviyelerin test edilmesine olanak sağlamış sonrasında bankacılık krizi endişelerinin hafiflemesi ile birlikte kısmi olarak geri çekilmeler gözlenmişti. Petrol fiyatlarının artışı, dolar endeksinin geri çekilmesi ve dolar tarafında değer kayıpları ons altında tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerini görmemize olanak sağlarken, gram altın 1252TL yeni zirvesini kaydetti.

1255TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1260TL ve 1265TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1250TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.