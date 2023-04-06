Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 6 Nisan 2023 Perşembe günü 1.968 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.248 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.407 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları doların hafif yükselmesiyle dün gördüğü bir yılın zirvesinden geriledi. Yatırımcılar Fed’in para politikasına dair ipucu edinebilmek için yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.38 gerileyerek 2,012.82 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 düşüşle 2,028.40 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.237 TL, satış 1.248 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.220 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 6 Nisan 2023 Perşembe günü 12.480 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.022 TL, satış 2.063 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.017 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.323 TL, satış 8.407 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.218 TL. 189 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.045 TL, satış 4.128 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.034 TL. 94 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.174 TL, satış 8.257 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.068 TL. 189 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8TL, satış 8.240 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.050 TL. 190 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Nisan 2023 altın yorumları: Ons altın ABD'den gelen veriler ve makro ekonomik gelişmelerin yarattığı korkulardan faydalanmaya devam ediyor. ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanması Fed'in faiz artışlarına devam etmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi yükselişi destekledi. Yurtiçinde sarı metal de buna paralel olarak 1257TL'yi aşan fiyatlamalar gördü.

Gram altın dün 5 günlük ortalamasının yaklaşık yüzde 1,4 üzerinde hareket etti. 1255TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1260TL ve 1265TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.