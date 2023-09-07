Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü 1.917 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.655 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.145 TL.

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Altın fiyatları, doların hizmetler sektörünün büyüdüğünü gösteren verinin ardından Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye yükselmesiyle bir haftanın dip seviyesine yakın seyretti. Altın, üst üste beş işlem gününde de gerilemişti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.12 yükselerek 1,918.70 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,944.00 dolarda seviyesini korudu.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.641 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.662 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 7 Eylül 2023 Perşembe günü 16.555 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.680 TL, satış 2.735 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.746 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.033 TL, satış 11.145 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.190 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.361 TL, satış 5.470 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.493 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.832 TL, satış 10.942 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.986 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.808 TL, satış 10.917 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.962 TL. 45 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 EYLÜL 2023:

Ekonomi uzmanlarının 7 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altında yurt içinde dün açıklanan yeni OVP sonrasında kurda sınırlı yükselişin gerçekleşmesi sonrasında özellikle ons altında yaşanan geri çekilmenin etkisi ile 1645TL altına doğru geri çekilme yaşandı. Bugün açıklanacak verilerin etkisinin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken, ons altında olası yükselişin gün içi tepki fiyatlamasından öteye gitmeyeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1655TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1660TL ve 1665TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.