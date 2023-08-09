Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.930 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.677 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.292 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD’de faiz artırımlarına ilişkin izlenecek yolu etkileyebilecek ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün gördüğü bir ayın dip seviyesinden toparlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.35 yükselerek 1,931.80 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,963.80 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.663 TL, satış 1.677 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.676 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 9 Ağustos Çarşamba günü 16.770 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.716 TL, satış 2.771 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.770 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.179 TL, satış 11.292 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.286 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.432 TL, satış 5.543 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.540 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.973 TL, satış 11.084 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.081 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.949 TL, satış 11.059 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.056 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 9 Ağustos 2023 altın yorumları: Kıymetli metallerde zayıf görünüm devam ediyor. Ons altın tarafında 1922 dolar seviyesine varan geri çekilmeler ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları da 1670TL seviyesini test etti. Bu seviyeden aldığı destek ile birlikte tutunmaya çalışan gram altın 1669TL seviyesinde prim kaybederek kapanış gerçekleştirdi. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği söz konusuyken dolaylı olarak gram altın fiyatlarını etkileyecek ABD'de enflasyon rakamları bekleniyor.

Direnç noktası 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1670TL ve 1665TL destek bölgeleri takibimizde olacak.