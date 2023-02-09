Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 9 Şubat 2023 Perşembe günü 1.884 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.140 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.678 TL.

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Altın fiyatları art arda dördüncü seansta yükseldi ancak Fed yetkililerinin enflasyonu sınırlamak için daha fazla faiz artırımı gerekeceği açıklamalarının ardından altına yönelik talep ve fiyat görünüm belirsizliğini korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.14 yükselerek 1,878.35 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.131 TL, satış 1.140 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.156 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 9 Şubat 2023 Perşembe günü 11.400 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.847 TL, satış 1.885 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.910 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.603 TL, satış 7.680 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.785 TL. 105 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.695 TL, satış 3.770 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.821 TL. 51 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.466 TL, satış 7.542 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.643 TL. 101 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.449 TL, satış 7.525 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.626 TL. 101 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 9 Şubat 2023 altın yorumları: USDTRY paritesinin ve ons altının kısa vadede yükselişlerini baskılamaları, gram altının yükselişlerini sınırlandırmasına olanak tanıdı. Değerli maden, analiz hazırlanırken 1137 seviyesi etrafında işlem görmektedir. Gün içerisinde ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları parite üzerinde olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1138) ve 55 (1147) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1140,00 – 1148,00 bölgesini takip etmekteyiz. 1140,00 – 1148,00 bölgesi yükseliş isteğini baskıladığı sürece, beklentimiz negatif yöndedir. Aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesi durumunda 1135,00 ve 1130,00 seviyelerine yönelik hareket alanı oluşabilir.

Alternatif durumda, pozitif yönlü beklentinin pekişebilmesi için, 1140,00 – 1148,00 bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir. 1148,00 seviyesi üzerinde yaşanabilecek yükselişlerde karşılaşılabilecek seviyeler 1155,00 ve 1160,00 olarak not edilmiştir.