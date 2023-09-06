Altın fiyatları dünkü gerilemenin ardından güne yatay başladı

Altın fiyatları dünkü düşüşün ardından bugüne yatay seviyede başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1659 TL seviyesinde işlem gördü.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1658,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1659 TL’den işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 725 TL, Cumhuriyet altını da 11 bin 5 TL’den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1923,6 dolardan işlem gördü.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri yüksek seviyede uzun süre tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yükselen ABD tahvil getirileri ve doların, altına olan talebin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

KRİTİK GELİŞMELER İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı OVP’nin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, ABD’de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed’in Bej Kitabı raporunun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 ve 1910 doların destek, 1940 ve 1950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir OVP öncesi dolar/TL'de yatay seyir