Altın fiyatları Fed’in faiz kararına odaklandı

Altın fiyatları, Fed toplantısında verilecek faiz kararının yanı sıra, toplantı sonrası açıklanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından etkilenecek.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, bu hafta yapılacak Fed toplantısına odaklandı.

Fed’in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olabilir.

FED BEKLENİYOR

Değerli metal, doların Fed toplantısı öncesinde altı ayın zirvesinden hafif gerilemesiyle dün iki haftanın zirvesine yükseldi. Piyasalarda Fed’in faizleri sabit bırakacağı beklentileri olsa da Powell’ın gelecek dönem için vereceği mesajlar piyasayı yakından ilgilendirecek.

Uzmanlara göre, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımına devam edeceğine dönük sinyaller vermesi altının çekiciliğini azaltabilir. Büyüme, enflasyon ve istihdam verileri şimdilik faiz artırımı ihtimalinin masada kalmasını sağlarken bu durum altın piyasasını baskılamaya devam ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ KRİTİK

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Capital Economics emtia ekonomisti Edward Gardner, “Faiz artışına ilişkin beklentiler altın fiyatını aşağı çekme etkisi yaratabilir” dedi.

Gardner, “Ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamına karşı yatırımcının altına yönelik talebinin gevşemesi nedeniyle, altın fiyatlarının bu yıl daha da düşmesi ihtimali var” değerlendirmesinde bulundu.

Scorpion Minerals baş yatırım yetkilisi Michael Langford ise “Fed Başkanı Powell’ın konuşması muhtemelen enflasyon risklerinin ortadan kalkmadığını ancak enflasyon için bekle-gör modunda olduklarını vurgulayabilir” dedi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün yatay seyrederek 1935 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 16.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1682 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 795 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 500 liradan satıldı.

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