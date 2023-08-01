Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 1 Ağustos 2023 Salı günü 1.955 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.695 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.417 TL.

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Yatırımcılar faiz artırım kararının miktarında belirleyici olması beklenen ekonomik verileri izlerken, altın fiyatları doların değer kazanmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.26 gerileyerek 1,959.20 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşüşle 1,961.10 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.681 TL, satış 1.695 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.700 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 1 Ağustos 2023 Salı günü 16.950 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.746 TL, satış 2.802 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.810 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.303, satış 11.417 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.450 TL. 33 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.492 TL, satış 5.604 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.621 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.098 TL, satış 11.210 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.242 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.073, satış 11.185 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.217 TL. 32 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1980TL seviyesine kadar geri çekildikten sonra haftanın ilk işlem gününde gevşeyen dolar karşısında prim kazanan ons altın ve yatay pozitif fiyatlama gören kurun etkisi ile birlikte yeniden 1700TL seviyesinin üzerine çıktı. Gün içerisinde 1691TL ile 1707TL arasında fiyatlanan değerli metal gün sonunda 1707TL seviyesinde kapanış gördü.

Yeni güne ise 1701TL seviyesinde fiyatlama ile başladı. Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 1705TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1710TL ve 1715TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1700TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1695TL ve 1690TL destek bölgeleri takibimizde olacak.