Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 10 Ocak 2023 Salı günü 1.872 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.130 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.609 TL.

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Altın fiyatları belirgin bir değişim göstermezken yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün gerçekleştireceği ve Fed’in faiz artırımına ilişkin ipucu vermesi beklenen konuşmayı bekliyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,877.70 dolarda yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.09 yükselerek 1,874.08 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.120 TL, satış 1.130 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.105 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 10 Ocak 2023 Salı günü 11.300 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.830 TL, satış 1.867 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.827 TL. 40 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.533, satış 7.609 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.445 TL. 164 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.659 TL, satış 3.734 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.654 TL. 80 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.394 TL, satış 7.468 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.309 TL. 159 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.374, satış 7.448 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.293 TL. 155 yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Ocak 2023 altın yorumları: Gram altında kurda ve ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte dün 1135TL seviyesi test edildi. Özellikle kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken, ons altında geçen hafta başlayan yükseliş bu haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Bugün veri akışı sınırlı olmasına rağmen gram altında geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Kurda yükseliş yavaş adımlar ile devam ederken önümüzdeki dönemde ons altında yükseliş devam edebilir. Yükselişin 1130TL üzerinde gerçekleşmesi durumunda 1135TL ana direnç seviyesi üzerinde yükseliş 1140TL ve 1150TL diğer direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1125TL ve 1120TL ile 1115TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.