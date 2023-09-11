Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü 1.926 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.664 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.206 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki düşüşten destek alarak haftaya artıda başlarken yatırımcılar bu hafta ABD’de açıklanacak ve Fed’in bir sonraki faiz artırımı hamlesine ilişkin ipucu verebilecek olan enflasyon verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.46 yükselerek 1,927.04 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,943 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.650 TL, satış 1.664 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.667 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü 16.640 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.695 TL, satış 2.750 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.756 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.094, satış 11.206 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.228 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.391 TL, satış 5.501 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.512 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.892 TL, satış 11.003 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.024 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.868, satış 10.978 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.999 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altın kur ile birlikte yükseliş denemeleri gerçekleştirmeye çalışsa bile, özellikle ons altında yaşanan geri çekilmelerin etkisi daha fazla olduğunda Cuma günü 1665TL seviyesinden 1655TL seviyesine kadar geri çekildi. Bugün yurt dışında veri akışı zayıf, yurt içinde ise sanayi üretimi, cari denge ve işsizlik verileri açıklanacak. Geçen haftanın son işlem günü kapanışı sonrası Fitch Türkiye notunu teyit ederken görünümü durağan olarak iyileştirdi.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1665TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1670TL ve 1675TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.