Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 11 Nisan 2023 Salı günü 2.002 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.242 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.362 TL.

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Altın fiyatları, dün yüzde 1’in üzerinde düşmesinin ardından bugün doların hafif gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar Fed’in para politikasına dair ipucu edinmek üzere yarın açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.51 yükselerek 2,000.25 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 2,012.30 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.231 TL, satış 1.242 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.249 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 11 Nisan 2023 Salı günü 12.420 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.011 TL, satış 2.052 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.064 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.278, satış 8.362 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.412 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.023 TL, satış 4.105 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.129 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.128 TL, satış 8.211 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.258 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.110, satış 8.192 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.240 TL. 48 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Nisan 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altındaki geri çekilmeye bağlı olarak 5 günlük üssel ortalaması 1236TL altında fiyatlama gördü. İşlem gördüğü son 2 günü kayıp ile kapatan sarı metalin yönü için ABD tarım dışı istihdam verisinden sonra bu hafta açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. ABD'den gelecek güçlü enflasyon verisi altın fiyatlamalarında gerilemeye neden olabilir.

Teknik olarak gün içerisinde 1235TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1240TL ve 1245TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1230TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1225 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.