Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 12 Eylül 2023 Salı günü 1.919 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.660 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.174 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Fed’in para politikasına ilişkin ipucu verebilecek olan ABD enflasyon verilerini beklerken yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.06 gerileyerek 1,922.80 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,946.10 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.645 TL, satış 1.660 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.659 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 12 Eylül 2023 Salı günü 16.600 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.688 TL, satış 2.743 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.742 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.062, satış 11.174 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.173 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.376 TL, satış 5.486 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.484 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.861 TL, satış 10.971 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.969 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.838, satış 10.947 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.945 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 12 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 12 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altın dün nispeten geri çekilmeler sonrası destek noktasından aldığı tepki hareketli ile yeniden 1930 dolar seviyesini test edince kurdaki pozitif ılımlı havanın da etkisi ile gram altın 1670TL önemli psikolojik direnç noktasına yakın fiyatlama gördü. Bugün yine yurtdışında piyasaların sakin seyretmesi ons altın tarafında yatay fiyatlama beklentilerini gündeme getirirken yarın ABD'den gelecek enflasyon rakamları hem kur hem de ons altında etkili olacak.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1665TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1670TL ve 1675TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1650TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.