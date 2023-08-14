Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü 1.914 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.665 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.215 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinin bu hafta yayımlanacak olan Fed’in Temmuz ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesinde güçlenmesinin ardından beş haftadan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.06 gerileyerek 1,912.72 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.651 TL, satış 1.665 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.679 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü 16.650 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.697 TL, satış 2.752 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.775 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.103, satış 11.215 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.306. 101 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.394 TL, satış 5.504 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.550 TL. 46 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.896 TL, satış 11.007 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.100 TL. 93 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.869, satış 10.979 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.075 TL. 96 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Ağustos 2023 altın yorumları: Geçen Cuma günü ons altın tarafında 1920 dolar direnç seviyesinde fiyatlamalar gözlenirken kur tarafında uzun zamandan 27TL'nin altında kalan fiyatlamaların bu seviye üzerine çıkıp kalıcılık göstermesi ile birlikte gram altın fiyatları 1670TL direnç noktasının geçilmesine olanak tanıdı. 1700 TL seviyelerinden geri çekilen gram altın için destek olarak alt bollinger bandı 1631TL takip edilirken direnç noktası olarak ise üst bollinger bandı 1699TL seviyesi yer alıyor.

Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.