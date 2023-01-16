Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü 1.916 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.157 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.794 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki gerileme ve Fed’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı beklentilerinin altının çekiciliğini artırmasıyla yaklaşık dokuz ayın zirvesine yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.5 artışla 1,930.30 dolara yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,926.07 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.147 TL, satış 1.157 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.128 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü 11.570 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.874 TL, satış 1.913 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.865 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.716, satış 7.794 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.600. 194 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.748 TL, satış 3.825 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.730 TL. 95 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.576 TL, satış 7.652 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.461 TL. 191 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.559, satış 7.635 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.445 TL. 190 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Ocak 2023 altın yorumları: Gr Altın TL, Ons Altın'daki yükselişlerin etkisiyle 1164 direncine kadar yükseldi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle de geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 1152 ve 1139.10 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 1164 seviyesi üzeri fiyatlamalarda ise 1169 ve 1175 direnç oluşturabilir.