Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 17 Ocak 2023 Salı günü 1.910 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.154 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.770 TL.

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Altın fiyatları doların kazanım elde etmesiyle geriledi ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı yönünde beklentiler kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,929 dolar ile Nisan sonundan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.4 gerileyerek 1,910.48 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.5 düşüşle 1,912.70 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.144 TL, satış 1.133 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.105 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 17 Ocak 2023 Salı günü 11.330 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.869 TL, satış 1.908 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.873 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.697, satış 7.774 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.631 TL. 143 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.740 TL, satış 3.816 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.746 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.554 TL, satış 7.631 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.492 TL. 139 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.538, satış 7.614 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.475 TL. 139 yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 17 Ocak 2023 altın yorumları: Gram altında dün 1165TL test edildikten sonra ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte yükselişin hız kestiğini görüyoruz. Bugün küresel anlamda veri akışı zayıf yurt içinde ise Türk Lirası değer değişimlerinin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Genel olarak kurda yatay fiyatlama ve yarın açıklanacak ABD ÜFE verisi öncesinde ons altında sınırlı geri çekilmenin bugün de devamını görebiliriz. 1155 TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1160TL ve 1165 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1150TL ve 1145TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.