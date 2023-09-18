Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü 1.926 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.673 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.265 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in bu hafta gerçekleşecek toplantısında politika faizini sabit tutacağını fiyatlamasıyla yükseldi. Merkez bankasının faiz oranlarının gelecekteki seyrine dair tahminlerine odaklanılacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.23 yükselerek 1,928.56 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,949.30 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.659 TL, satış 1.673 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.661 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü 16.730 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.709 TL, satış 2.764 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.745 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.153, satış 11.265 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.185 TL. 80 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.419 TL, satış 5.529 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.490 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.947 TL, satış 11.058 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.981 TL. 77 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.921, satış 11.031 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.956 TL. 75 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 18 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altın fiyatları kur tarafında yatay pozitif ve ons altın tarafında yükselişlerin ivme kazanmasının etkisiyle birlikte %1'in üzerinde prim kaydetti. Bu hafta TCMB PPK toplantısında beklentilerin üzerinde bir faiz artışı daha gelirse kur tarafında oynaklığa neden olacağı için altın tarafında da düşürücü etkisi olabilir. Fed tarafından gelecek faiz kararı da ons altın tarafında etkili olacak. Fed'in faizi sabit bırakması ya da düşük bir ihtimalle 25 baz puan artırması bekleniyor.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1675TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1680TL ve 1685TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1670TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1665TL ve 1660TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.