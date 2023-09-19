Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 19 Eylül 2023 Salı günü 1.934 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.681 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.320 TL.

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Altın fiyatları, doların bu hafta Fed ile başlayacak olan başlıca merkez bankalarının para politikası toplantıları öncesinde altı ayın zirvesinden hafif gerilemesiyle iki haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.13 gerileyerek 1,931.76 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,953.90 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.666 TL, satış 1.681 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.655 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 19 Eylül 2023 Salı günü 16.810 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.722 TL, satış 2.778 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.736 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.207, satış 11.320 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.148 TL. 172 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.445 TL, satış 5.557 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.472 TL. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.002 TL, satış 11.113 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.945 TL. 168 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.978, satış 11.089 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.921 TL. 168 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Eylül 2023 altın yorumları: Ons altın dün yukarı yönlü ataklarında istekli olsa da fiyatlamalarda baskı devam ediyor. Gün içerisinde 1930 dolar direnç seviyesini test eden ons altın geri çekilince gram altında da yükselişler sınırlı kaldı. Dün gün içerisinde 1681TL seviyesini test eden kıymetli metal 1677TL'den gün sonu kapanışı gerçekleştirdi. DolarTL'nin sınırlı pozitif etkisi devam ederken ons altın tarafında hafta ortasında yaşanacak fiyat dalgalanması yurtiçi gram altın fiyatında da etkili olacak.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.