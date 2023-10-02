Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 2 Ekim 2023 Salı günü 1.841 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.624 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.941 TL.

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Altın fiyatları, doların güçlü seyri karşısında yaklaşık yedi ayın dip seviyesine gerilerken yatırımcılar geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verilerini değerlendirdiler ve bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verileri öncesinde pozisyon aldılar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.31 gerileyerek 1,842.70 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,861.80 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.610 TL, satış 1.624 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.676 TL. 66 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 2 Ekim 2023 Salı günü 16.240 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.631 TL, satış 2.685 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.771 TL. 86 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.831, satış 10.941 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.289 TL. 348 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.264 TL, satış 5.371 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.542 TL. 171 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.636 TL, satış 10.743 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.084 TL. 341 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.610, satış 10.717 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.059 TL. 342 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 2 Ekim 2023 altın yorumları: ABD tahvilleri ve dolar endeksinin güçlü görüntüsünün devam etmesi ile birlikte ons altın tarafında devam eden baskı yurtiçi gram altın fiyatlarında geri çekilmelere neden oluyor. Ons altın önemli destek seviyesi 1850 dolar altını test ederken kur tarafında yatay pozitif fiyatlamanın etkisi sınırlı kaldı ve gram altın geçtiğimiz hafta 1627TL seviyesine varan geri çekilmeler gördü. Bu hafta özellikle tarım dışı istihdam verisi ile birlikte ons altındaki seyrin yönü belirleyici olacak.

İlk direnç noktası olarak 1630TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1635TL ve 1640TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1625TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1620TL ve 1615TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.