Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü 1.888 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.649 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.104 TL.

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Altın, üst üste beş işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından yatırımcılar dikkatlerini merkez bankası yetkililerinin bir araya gelecekleri Jackson Hole konferansına çevirirken 5 ayın dip seviyesinden hafif toparlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,893.92 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,921.70 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.635 TL, satış 1.649 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.658 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü 16.490 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.671 TL, satış 2.725 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.733 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.993, satış 11.104 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.164. 60 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.341 TL, satış 5.451 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.480 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.792 TL, satış 10.901 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.960 TL. 59 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.769, satış 10.877 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.936 TL. 59 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Ağustos 2023 altın yorumları: Hafta genelinde ons altın tarafında yaşanan baskı neticesinde geri çekilen gram altın geçtiğimiz hafta Cuma günü de 1649TL seviyesinde başladığı günü 1646TL seviyesinde sonlandırdı. Yukarı yönlü ataklarda 1650TL seviyesinin üzerinde kapanışlar ile birlikte kur tarafında pozitif fiyatlamanın gözle görülür etkisinin daha güçlü olması destek sağlayabilecekken ons altın tarafında zayıf görünümün devam etmesi baskıyı da artırıyor.

Direnç noktası 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1640TL ve 1635TL destek bölgeleri takibimizde olacak.