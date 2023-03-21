Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 21 Mart 2023 Salı günü 1.967 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.203 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.101 TL.

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Altın fiyatları yükselirken, bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle ABD’de faiz artırımlarının hızının azalacağı beklentileri kuvvetlendi. Yatırımcılar Fed’in yarın açıklanacak faiz kararını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.13 yükselerek 1,981.51 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli yüzde 0.2 artarak 1,986.30 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.193 TL, satış 1.203 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.161 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 21 Mart 2023 Salı günü 12.030 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.949 TL, satış 1.989 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.919 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.020, satış 8.101 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.820 TL. 281 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.898 TL, satış 3.977 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.839 TL. 138 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.875 TL, satış 7.954 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.678 TL. 276 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.857, satış 7.937 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.661 TL. 276 yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Mart 2023 altın yorumları: Haftanın ilk işlem gününde gram altın 1214TL seviyesinden alıcı bulmaya başladı. Gün içerisinde en düşük 1201TL, en yüksek 1228TL seviyelerinden işlem gördü. Gün sonunda 1209TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Gram altın ve ons altın fiyatlarının yüksek trendi içerisinde kalıcılığını, Fed faiz kararı ve bankacılık krizinin küresel piyasalarda nasıl karşılık bulmaya devam ettiği belirleyici olacak. Teknik açıdan 1215 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1225 TL ve 1230 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenecek. Geri çekilmelerde ise 1210 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1205 TL ve 1200 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.