Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Nisan 2023

Altının ons fiyatı, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü 1.982 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.236 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.325 TL.

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Altın fiyatları, üst üste ikinci işlem gününde de gerilerken, yatırımcılar dikkatlerini merkez bankalarının politika toplantılarına çevirmiş durumda. Yatırımcılar, enflasyonun kontrol altına alınması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanmadığına dair ipucu edinmek üzere merkez bankalarının faiz oranlarına dair stratejilerini görmek için politika toplantılarını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.23 gerileyerek 1,978.51 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,991.10 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.226 TL, satış 1.236 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.243 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü 12.360 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.002 TL, satış 2.043 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.055 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.241, satış 8.325 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.274. 49 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.005 TL, satış 4.087 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.110 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.091 TL, satış 8.173 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.221 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.074, satış 8.155 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.203 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Nisan 2023 altın yorumları: Ons altın Fed tarafından gelen açıklamalar sonrasında geri çekilmiş yurtiçinde gram altın fiyatları da baskılanmıştı. Geçtiğimiz hafta 1228TL'ye kadar geri çekilen gram altın en yüksek 1255TL seviyesinde fiyatlama gördü. Gram altın yeni haftaya 1243TL seviyesinde fiyatlama ile başlarken 5 günlük üssel ortalamasının da altında kaldı. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1235 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.